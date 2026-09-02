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«Дорого и невкусно». Российский футболист в США — о ценах на пиво и еду на ЧМ-2026

«Дорого и невкусно». Российский футболист в США — о ценах на пиво и еду на ЧМ-2026
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Российский футболист американской команды Shark Ghost U20 Никита Чупилка поделился впечатлениями о ценах на еду и напитки на чемпионате мира 2026 года.

«В Майами комбо из наггетсов, картошки фри и напитка стоило $ 25. Дорого и невкусно. А самое дешёвое комбо было в Атланте — всего $ 4. В Атланте на стадионе бокал безалкогольного пива стоил $ 6, в Майами — $ 15», – сказал Чупилка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, которая обыграла в финале команду Аргентины со счётом 0:0 (1:0 д. вр.).

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