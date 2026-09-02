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Российский футболист в США рассказал о забавном эпизоде с участием Алексея Миранчука

Российский футболист в США рассказал о забавном эпизоде с участием Алексея Миранчука
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Российский футболист американской команды Shark Ghost U20 Никита Чупилка рассказал о забавном эпизоде во время встречи с полузащитником клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексеем Миранчуком.

«Встретился с Алексеем Миранчуком после чемпионата мира. «Атланта Юнайтед» приехала в мой родной город Брейдентон — в известную спортивную школу IMG Academy, где совмещаются обучение и подготовка спортсменов. Заранее знал, что Алексей будет там, поэтому специально приехал на встречу и подготовил небольшой перформанс — хотелось его удивить, тем более после нашей первой встречи в Атланте в 2024 году он уже меня помнил.

Момент встречи получился довольно забавным. Нас фотографировал случайный человек, который в этот момент вообще смотрел бейсбол на своём MacBook. Он посмотрел на нас и спросил: «А он что, известный футболист? И ты его сильно любишь?» Для меня это было забавно, потому что я приехал специально ради встречи с Алексеем, который играет в MLS, а человек рядом даже не знал, кто такой Миранчук», – сказал Чупилка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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