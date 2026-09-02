Стало известно, кто может стать обладателем футболки с номером 10 в сборной Аргентины

Атакующий полузащитник итальянского клуба «Комо» и сборной Аргентины Николас Пас может стать новым обладателем футболки с номером 10 в национальной команде. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на аргентинского футбольного комментатора Федерико Буэно.

По информации источника, после ухода Лионеля Месси из сборной наиболее вероятным преемником форварда называют Николаса Паса.

Игрок уже выступал на чемпионате мира 2026 года под номером 18, а теперь может получить заветную «десятку». Если тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони сохранит свои позиции, именно Пас станет новым лицом сборной под этим номером, сообщает источник.

Стоит отметить, что Пас выступает в итальянской команде под номером 10.