«Реал» и «Барселона» потратили летом на трансферы больше, чем остальные 18 клубов Ла Лиги

Мадридский «Реал» и Барселона потратили летом на трансферы больше, чем остальные 18 клубов Ла Лиги вместе, сообщает портал Transfermarkt.

«Сливочные» и сине-гранатовые потратили на усиление состава € 409 млн в то время, как остальные клубы суммарно сделали покупки футболистов на € 346,28 млн.

Список расходов клубов Ла Лиги в летнее трансферное окно:

«Реал» Мадрид — € 225 млн;

«Барселона» — € 184 млн;

«Атлетико» Мадрид— € 123 млн;

«Бетис» — € 30,5 млн;

«Депортиво» — € 26 млн;

«Эльче» — € 23,25 млн;

«Расинг» — € 20,5 млн;

«Хетафе» — € 19,5 млн;

«Вильярреал» — € 16,5 млн;

«Севилья» — € 15,5 млн;

«Алавес» — € 13 млн;

«Сельта» — € 11,8 млн;

«Райо Вальекано» — € 10,28 млн;

«Валенсия» — € 9 млн;

«Реал Сосьедад» — € 8,5 млн;

«Осасуна» — € 8 млн;

«Эспаньол» — € 5,55 млн;

«Леванте» — € 5,10 млн;

«Малага» — € 300 тыс;

«Атлетик» Бильбао— € 0.