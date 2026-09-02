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«Реал» и «Барселона» потратили летом на трансферы больше, чем остальные 18 клубов Ла Лиги

«Реал» и «Барселона» потратили летом на трансферы больше, чем остальные 18 клубов Ла Лиги
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Мадридский «Реал» и Барселона потратили летом на трансферы больше, чем остальные 18 клубов Ла Лиги вместе, сообщает портал Transfermarkt.

«Сливочные» и сине-гранатовые потратили на усиление состава € 409 млн в то время, как остальные клубы суммарно сделали покупки футболистов на € 346,28 млн.

Список расходов клубов Ла Лиги в летнее трансферное окно:

«Реал» Мадрид — € 225 млн;
«Барселона» — € 184 млн;
«Атлетико» Мадрид— € 123 млн;
«Бетис» — € 30,5 млн;
«Депортиво» — € 26 млн;
«Эльче» — € 23,25 млн;
«Расинг» — € 20,5 млн;
«Хетафе» — € 19,5 млн;
«Вильярреал» — € 16,5 млн;
«Севилья» — € 15,5 млн;
«Алавес» — € 13 млн;
«Сельта» — € 11,8 млн;
«Райо Вальекано» — € 10,28 млн;
«Валенсия» — € 9 млн;
«Реал Сосьедад» — € 8,5 млн;
«Осасуна» — € 8 млн;
«Эспаньол» — € 5,55 млн;
«Леванте» — € 5,10 млн;
«Малага» — € 300 тыс;
«Атлетик» Бильбао— € 0.

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