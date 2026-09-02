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Форвард Шумайра Мхеука продлил контракт с «Челси» и уходит в аренду в «Селтик»

Форвард Шумайра Мхеука продлил контракт с «Челси» и уходит в аренду в «Селтик»
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Нападающий Шумайра Мхеука продлил контракт с лондонским «Челси» до 2031 года и на сезон-2026/2027 отправится в аренду в шотландский «Селтик» — действующего чемпиона страны. Об этом сообщает официальный сайт «синих».

Футболист присоединился к «Челси» в 13 лет. С момента дебюта за основную команду в декабре 2024 года (в победном матче Лиги конференций УЕФА с «Астаной») он провёл за «синих» девять игр.

В сезоне-2025/2026 18‑летний Мхеука был признан лучшим игроком Премьер‑лиги 2. В качестве капитана «Челси» U21 он привёл команду к победе в турнире, забив 18 голов в 19 матчах.

После двух туров сезона-2026/2027 «Челси» располагается на четвёртой строчке таблицы АПЛ с шестью очками.

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