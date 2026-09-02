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Зенит — Динамо Мх: Александр Соболев оформил дубль на 38-й минуте в матче Пути РПЛ Кубка России — 2026/2027

«Зенит» — «Динамо» Мх: Соболев оформил дубль на 38-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Матвей Заика (Ростов-на-Дону). На данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Соболев – 11'     2:0 Соболев – 38'     3:0 Ерохин – 85'    

На 38-й минуте Александр Соболев оформил дубль. Ранее, на 11-й минуте, Соболев открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд.

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