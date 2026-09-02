Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи»

Капитан и защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт итальянского коллектива.

Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с командой рассчитан до лета 2030 года.

Джованни Ди Лоренцо является воспитанником «Луккезе» и «Реджины», за «амарантовых» он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке защитника есть «Эмполи» и ряд других команд. Состав «Наполи» футболист пополнил в 2019 году. За это время он забил на клубном уровне 20 голов и отдал 42 голевые передачи в 307 матчах. В составе неаполитанцев игрок два раза выиграл Серию А и по разу — Кубок и Суперкубок Италии.