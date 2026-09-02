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Соболев повторил рекорд Веретенникова по забитым мячам в Кубке России

Соболев повторил рекорд Веретенникова по забитым мячам в Кубке России
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев повторил бомбардирский рекорд бывшего форварда «Ротора» и «Сокола» Олега Веретенникова в Кубке России. Это случилось в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Матвей Заика (Ростов-на-Дону). На данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала