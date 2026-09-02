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В «Акроне» заявили, что Беншимол избежал серьёзной травмы в матче с «Локомотивом»

В «Акроне» заявили, что Беншимол избежал серьёзной травмы в матче с «Локомотивом»
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Нападающий «Акрона» Жилсон Тавареш Беншимол избежал серьёзной травмы после жёсткого стыка в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» — 0:0 (5:4 пен.), об этом сообщили в клубе. Беншимол вышел на поле на 67-й минуте, но через девять минут был заменён из-за травмы.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 0
5 : 4
Локомотив М
Москва

«Сегодня Беншимол прошёл МРТ. Оно показало, что игроку удалось избежать серьёзной травмы после стыка в матче с «Локомотивом». Жилсон чувствует себя норм