Ришарлисон согласовал контракт с «Трабзонспором» — Романо

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон согласовал условия контракта с «Трабзонспором». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, в турецком клубе бразилец будет получать в три раза больше, чем в «Тоттенхэме». По данным spotrac.com, нынешний оклад футболиста оценивается примерно в € 4 млн в год. «Шпоры» ранее отклонили два предложения в размере £ 15 млн (около € 17 млн) и £ 20 млн (около € 23 млн), ожидается, что турецкий клуб в ближайшее время предпримет новую попытку совершить трансфер.

Ришарлисон в 43 матчах прошлого клубного сезона забил 12 голов и отдал пять голевых передач. Контракт бразильца с лондонцами рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Нынешний контракт нападающего с лондонцами действует до лета 2027 года.