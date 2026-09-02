В «Спартаке» сообщили, что у Барко выявлен бронхит

В пресс-службе московского «Спартака» высказались о состоянии здоровья полузащитника команды Эсекьеля Барко, заявив, что у футболиста выявлен бронхит. Также пресс-служба красно-белых высказалась о состоянии здоровья футболистов Наиля Умярова, Срджана Бабича, Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова. Сегодня, 2 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Родиной». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.