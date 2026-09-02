15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» сообщили, что у Барко выявлен бронхит

В «Спартаке» сообщили, что у Барко выявлен бронхит
Комментарии

В пресс-службе московского «Спартака» высказались о состоянии здоровья полузащитника команды Эсекьеля Барко, заявив, что у футболиста выявлен бронхит. Также пресс-служба красно-белых высказалась о состоянии здоровья футболистов Наиля Умярова, Срджана Бабича, Кристофера Мартинса и Руслана Литвинова. Сегодня, 2 сентября, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Родиной». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Родина
Москва