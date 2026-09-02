«Балтика» — «Крылья Советов»: хозяева забили, но гол был отменён после помощи VAR

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт — 0:0.

На 20-й минуте гол забил защитник «Балтики» Илья Кирш, но он был отменён после помощи VAR.

«Балтика» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала два очка за два матча. «Крылья Советов» ра