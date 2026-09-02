Агент Угальде: «Спартак» отклонил предложение в размере € 15-17 млн

Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, заявил, что красно-белые отклонили крупное предложение о трансфере футболиста из Латинской Америки.

— Манфред — топ-нападающий, он забивает в «Спартаке», и команда отлично играет. Он находится на высочайшем уровне. Месяц назад «Спартак» отклонил предложение в размере € 15-17 млн. Он счастлив, у него всё хорошо в команде, осталось ещё два года контракта. Угальде продолжит показывать хорошие результаты, но думаю, мы все хотим, чтобы Манфред вернулся в Европу и выступал, надеюсь, в одной из топ-5 лиг. Мы это чётко понимаем.

— Откуда поступило предложение?

— Из Латинской Америки, Мексика.

— Из Мексики?

— Да, но не будем об этом. Не стоит об этом упоминать, потому что это уже пройдено, мы перевернули страницу. Манфред очень ценится, будем продолжать работать над тем, чтобы он остался в Европе. Но мы также понимали, что если он перейдёт в Мексику, сможет быстро вернуться оттуда в Европу. Мы чётко понимаем, что хотим вернуть Манфреда в один из пяти ведущих европейских чемпионатов, — сказал Морсинк в видео на YouTube-канале FOX Deportes Costa Rica.

В нынешнем сезоне Угальде провёл за «Спартак» девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.