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Ахметзянов раскритиковал Ходжу за провокационные жесты в адрес болельщиков «Оренбурга»

Ахметзянов раскритиковал Ходжу за провокационные жесты в адрес болельщиков «Оренбурга»
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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поведение полузащитника «Рубина» Велдина Ходжи в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В среду, 2 августа, «Оренбург» на своём поле проиграл казанскому клубу в серии пенальти — 1:1 (2:4 пен.). Во время 11-метровых ударов Ходжа, реализовав свой штрафной, начал показывать трибунам в Оренбурге жесты, что привело к конфликту между игроками обеих команд.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
2 : 4
Рубин
Казань
0