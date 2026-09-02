Ахметзянов раскритиковал Ходжу за провокационные жесты в адрес болельщиков «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поведение полузащитника «Рубина» Велдина Ходжи в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В среду, 2 августа, «Оренбург» на своём поле проиграл казанскому клубу в серии пенальти — 1:1 (2:4 пен.). Во время 11-метровых ударов Ходжа, реализовав свой штрафной, начал показывать трибунам в Оренбурге жесты, что привело к конфликту между игроками обеих команд.