ЦСКА объявил о трансфере Мохамеда Аззи

ЦСКА объявил о трансфере 24-летнего правого защитника Мохамеда Аззи из махачкалинского «Динамо».

«24-летний защитник подписал контракт с нашим клубом по схеме «4+1».

За полтора года в составе махачкалинского «Динамо» Аззи провёл 51 матч, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее он выступал за молодёжную сборную Алжира.

Добро пожаловать, Мохамед!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Аззи выступал в составе дагестанской команды с февраля 2025 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.