«Балтика» — «Крылья Советов»: первый тайм матча Кубка России завершился без забитых мячей

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первого тайма счёт — 0:0.

К перерыву счёт так и не был открыт, однако на 20-й минуте защитник «Балтики» Илья Кирш забил