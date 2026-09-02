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Балтика — Крылья Советов: первый тайм матча Кубка России завершился без забитых мячей матч Кубка России 2026/2027, 2 сентября 2026

«Балтика» — «Крылья Советов»: первый тайм матча Кубка России завершился без забитых мячей
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. После первого тайма счёт — 0:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 0
Крылья Советов
Самара

К перерыву счёт так и не был открыт, однако на 20-й минуте защитник «Балтики» Илья Кирш забил