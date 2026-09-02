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ЦСКА презентовал новичка команды Мохамеда Аззи

ЦСКА презентовал новичка команды Мохамеда Аззи
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ЦСКА презентовал новичка команды Мохамеда Аззи. Ранее армейский клуб в своём телеграм-канале сообщил о переходе 24-летнего правого защитника из махачкалинского «Динамо».

Видео доступно на странице ПФК ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Аззи выступал в составе дагестанской команды с февраля 2025 года. В составе махачкалинского «Динамо» Аззи провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за молодёжную сборную Алжира.

После шести матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге ЦСКА набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 18 очков.

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