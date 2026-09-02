«Спартак» — «Родина»: Тимошенко открыл счёт с пенальти на 31-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Михаил Плиско (Ленинградская область). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Родины».

Первый мяч в матче забил нападающий гостей Иван Тимошенко, реализовав пенальти на 31-й минуте.