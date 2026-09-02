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Фото: Кристофер Ву не допустил гол в пустой угол ворот в матче с «Родиной»

Фото: Кристофер Ву не допустил гол в пустой угол ворот в матче с «Родиной»
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». На девятой минуте встречи защитник красно-белых Кристофер Ву в опасной ситуации подстраховал голкипера своей команды Илью Помазуна. Во время эпизода защитник гостей Артём Сокол мог добить мяч в ворота после отскока от штанги, но на его пути оказался Ву, который спас свою команду. На данный момент счёт 1:1.

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02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М