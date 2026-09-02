«Большая потеря для нас». Газизов высказался о переходе Аззи из «Динамо» Мх в ЦСКА

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника Мохамеда Аззи из дагестанской команды в ЦСКА.

«Это большая потеря для нас, Мохамед был основным игроком, играл серьёзную роль.

Мы пытались сделать всё, чтобы сохранить его в команде ещё хотя бы на полгода. Предлагали и подъёмные, и улучшение условий контракта. Но Аззи был категорически против, хотел прогрессировать дальше. Пошли навстречу футболисту и его представителям – ради того, чтобы вокруг махачкалинского «Динамо» не было никаких негативных историй, связанных с переходами футболистов.

Это не первый игрок, который пришёл к нам, и не первый, кто уходит. Мы ведём активную трансферную политику, в том числе в арабской части африканского континента, которую представляет Аззи. И нам важно оставаться клубом, который защищает не только свои интересы, но и учитывает интересы игрока.

Мохамеду желаем дальнейшего прогресса, здоровья, всегда будем болеть за него, кроме тех случаев, когда он будет играть против махачкалинского «Динамо». Расстались мы хорошо. Думаю, у Мохамеда есть только благодарность нашему клубу.

Конечно, укрепим позицию крайнего защитника. Уже сделали приобретение, объявим о нём после соблюдения всех обязательных формальностей. Хотя это была замена скорее Яну Джапо, чем Аззи. Были полностью уверены, что удержим Мохамеда, и замену ему целенаправленно не искали. Но так бывает в футболе», — приводит слова Газизова телеграм-канал клуба.

Аззи высту