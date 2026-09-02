Моуринью получил беспрецедентное влияние на трансферы «Реала» — The Athletic

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью получил беспрецедентное для последних лет влияние на трансферную политику клуба, сообщает The Athletic.

По информации источника, прежде руководство мадридцев редко привлекало главных тренеров к формированию состава, но с приходом португальца всё изменилось — ни Карло Анчелотти, ни Хаби Алонсо, ни Альваро Арбелоа не имели подобного веса в трансферных решениях.

В клубе летнюю кампанию считают успешной. Правление и тренерский штаб сходятся во мнении, что состав готов бороться за все трофеи. При этом в «Реале» понимают, что команде всё ещё не хватает полузащитника, способного управлять темпом игры.

В межсезонье мадридцы подписали Яна Диоманде, Марка Кукурелью, Бернарду Силву, Дензела Думфриса и ряд других футболистов.