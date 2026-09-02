«Балтика» проиграла «Крыльям Советов» в серии пенальти в матче Кубка России

Завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Гости одержали победу в серии пенальти — 0:0 (5:3 пен.).

На 20-й минуте защитник «Балтики» Илья Кирш забил гол, но он был отменён после помощи VAR.

«Балтика» занимает третье место в турнирной т