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Балтика — Крылья Советов: результат матча 2 сентября 2026, счет 0:0, 3:5 пен. Кубок России 2026/2027

«Балтика» проиграла «Крыльям Советов» в серии пенальти в матче Кубка России
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Крылья Советов» из Самары. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Гости одержали победу в серии пенальти — 0:0 (5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
3 : 5
Крылья Советов
Самара

На 20-й минуте защитник «Балтики» Илья Кирш забил гол, но он был отменён после помощи VAR.

«Балтика» занимает третье место в турнирной т