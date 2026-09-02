15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак подвёл итоги матча с махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Сергей Семак подвёл итоги матча с махачкалинским «Динамо» в Кубке России
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:0). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону).

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Соболев – 11'     2:0 Соболев – 38'     3:0 Ерохин – 85'    

«Хороший качественный матч провели ребята. Спасибо болельщикам за потрясающую атмосферу. Ждём, конечно, почаще наших болельщиков на таких матчах. Ребята, думаю, отплатили им хорошей игрой, хорошим результатом. Все живы-здоровы, будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
Соболев положил красоту! У «Зенита» — разгром, камбэк после травмы и впечатляющий дебютант
Видео
Соболев положил красоту! У «Зенита» — разгром, камбэк после травмы и впечатляющий дебютант
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android