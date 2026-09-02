Сергей Семак подвёл итоги матча с махачкалинским «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:0). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону).

«Хороший качественный матч провели ребята. Спасибо болельщикам за потрясающую атмосферу. Ждём, конечно, почаще наших болельщиков на таких матчах. Ребята, думаю, отплатили им хорошей игрой, хорошим результатом. Все живы-здоровы, будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.