«Спартак» — «Родина»: Солари вывел красно-белых вперёд на 65-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Михаил Плиско (Ленинградская область). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Счёт в матче — 2:1 в пользу «Спартака».

Вингер хозяев Пабло Солари вывел свою команду вперёд на 65-й минуте. Ранее первый мяч забил нападающий гостей Иван Тимошенко, реализовав пенальти на 31-й минуте. Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнял счёт на 35-й минуте.

После двух туров группового этапа Кубка России «Спартак» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Родина» заработала три очка и располагается на четвёртой строчке.

Действующим победителем