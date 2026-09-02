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В дивизионах чемпионата Аргентины будут остановлены матчи ближайшего тура в честь Месси

В дивизионах чемпионата Аргентины будут остановлены матчи ближайшего тура в честь Месси
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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) сообщила, что матчи всех дивизионов чемпионата Аргентины в следующем туре будут остановлены на 10-й минуте для аплодисментов в честь карьеры форварда Лионеля Месси в национальной команде.

«Постановляем, что на следующей игре во всех категориях мужских и женских дисциплин (футбол, футзал и пляжный футбол) игра будет остановлена через 10 минут первого тайма, и будет организована минута аплодисментов в знак признания карьеры Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.

На стадионах, оборудованных экранами, перед началом матчей необходимо транслировать официальное видео», — говорится в сообщении Ассоциации футбола Аргентины в социальной сети Х.

Ранее Месси объявил о решении завершить карьеру в сборной Аргентины, написав пост на своей странице в социальной сети. В составе национальной команды Месси становился чемпионом мира 2022 года, обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024 году, победителем Финалиссимы 2022 года и олимпийским чемпионом в 2008 году.

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