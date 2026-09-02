«Реал» начал дисциплинарное разбирательство против Асенсио из‑за пьяного вождения — COPE

Мадридский «Реал» запустил дисциплинарное разбирательство против защитника Рауля Асенсио — поводом стало судебное решение из‑за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает COPE.

Инцидент случился 16 августа 2026 года на юге Гран-Канарии. Асенсио был остановлен за рулём своего Porsche с уровнем алкоголя в крови в четыре раза выше допустимой нормы. В результате футболиста лишили водительских прав на восемь месяцев и обязали выплатить штраф € 14 400.

В «Реале» считают, что действия игрока нанесли ощутимый ущерб имиджу клуба, поэтому не исключают дополнительных санкций. При этом летом 2025 года защитник продлил контракт с командой до 2031 года.