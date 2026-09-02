«Спартак» — «Родина»: судья засчитал гол Солари на 78-й минуте после помощи VAR

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Михаил Плиско (Ленинградская область). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт во встрече — 3:1 в пользу «Спартака».

Вингер «Спартака» Пабло Солари оформил дубль на 78-й минуте. Судья засчитал взятие ворот после помощи VAR, который определил, что игрок не был в офсайде. Ранее первый мяч в матче забил нападающий гостей Иван Тимошенко, реализовав пенальти на 31-й минуте. Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнял счёт на 35-й минуте. Солари вывел хозяев вперёд на 65-й минуте.