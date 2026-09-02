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Спартак — Родина: судья засчитал гол Солари на 78-й минуте после помощи VAR в матче Кубка России

«Спартак» — «Родина»: судья засчитал гол Солари на 78-й минуте после помощи VAR
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Михаил Плиско (Ленинградская область). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт во встрече — 3:1 в пользу «Спартака».

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 31'     1:1 Зобнин – 35'     2:1 Солари – 65'     3:1 Солари – 78'    

Вингер «Спартака» Пабло Солари оформил дубль на 78-й минуте. Судья засчитал взятие ворот после помощи VAR, который определил, что игрок не был в офсайде. Ранее первый мяч в матче забил нападающий гостей Иван Тимошенко, реализовав пенальти на 31-й минуте. Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнял счёт на 35-й минуте. Солари вывел хозяев вперёд на 65-й минуте.