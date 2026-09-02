Результаты матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 2 сентября

В среду, 2 сентября, состоялись четыре матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей Кубка России на 2 сентября:

«Оренбург» – «Рубин» – 1:1 (2:4 пен.);

«Зенит» – «Динамо» Махачкала – 3:0;

«Балтика» – «Крылья Советов» – 0:0 (3:5 пен.);

«Спартак» – «Родина» – 3:1.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. По количеству побед в Кубке России лидируют московские «Локомотив» и ЦСКА, у которых по девять трофеев.