«Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по Хорхе Карраскалю — источник

Бразильский «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по полузащитнику Хорхе Карраскалю. Об этом сообщает популярная бразильская журналистка Раиса Симплисио на своей странице в социальной сети X.

«Быки» предлагали за переход футболиста € 7 млн, однако южноамериканский клуб посчитал такую сумму крайне низкой и не стал вести переговоры.

Напомним, ранее колумбийский полузащитник выступал за московские ЦСКА и «Динамо». В нынешнем сезоне за «Фламенго» он провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.