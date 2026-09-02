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«В футболе нельзя загадывать». Лаутаро Мартинес — о слухах про трансфер в «Барселону»

«В футболе нельзя загадывать». Лаутаро Мартинес — о слухах про трансфер в «Барселону»
Комментарии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о слухах про интерес со стороны «Барселоны».

— В какой-то момент писали, что «Барселона» тобой интересуется.
— Конечно, когда твоё имя связывают с такими клубами — это большая честь, очень приятно. Стараюсь с каждым годом становиться лучше, и подобные предложения, звонки — всегда радуют. Хочу сразу прояснить: сейчас я в Милане — вместе с женой и агентом. Этот город принял меня с самого первого дня, мои дети ходят здесь в школу.

— Получается, ты останешься тут навсегда?
— Вы уже спрашивали меня об этом (смеётся). Я бы с радостью остался тут навсегда — мне здесь хорошо. Но в футболе ничего нельзя загадывать. Пока я нужен команде — буду здесь. А когда перестанешь быть нужным — тебя просто убирают, так бывает в любой работе. Я просто продолжаю трудиться.

Каждый день выкладываюсь ради «Интера» на все 100. Да, слухи были не на пустом месте, но моё желание — оставаться здесь, рядом с близкими, партнёрами и нашими потрясающими болельщиками, — сказал Мартинес в эфире Sky Sports.

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