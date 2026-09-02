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Талалаев — об игре с «Крыльями Советов»: нам не хватало уверенности в себе

Талалаев — об игре с «Крыльями Советов»: нам не хватало уверенности в себе
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что команде не хватало уверенности в проигранном матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». В среду, 2 сентября, «Балтика» на своём поле уступила самарскому клубу в серии пенальти после того, как основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Крыльев Советов», выигравшие 5:3.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград