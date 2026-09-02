Талалаев — об игре с «Крыльями Советов»: нам не хватало уверенности в себе

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что команде не хватало уверенности в проигранном матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». В среду, 2 сентября, «Балтика» на своём поле уступила самарскому клубу в серии пенальти после того, как основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Крыльев Советов», выигравшие 5:3.