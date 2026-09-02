Бубнов высказал мнение, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург» в матче 6-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что «Спартак» не смог победить «Оренбург» в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (1:1) из-за отсутствия в составе полузащитника Эсекьеля Барко.

— Ну что? Барко не было, и вы увидели, кто он такой для «Спартака». Нет Барко — и они выиграть не могут. Барко с «Зенитом» играл?

— Да, по-моему.

— Вот поэтому они и победили. А здесь должны были победить? Должны! И не победили, имея колоссальное преимущество. Не хочешь? Те всего 23% времени владели мячом.

— Не только Барко не было. Литвинова не было, давайте не будем забывать.

— Нет. Литвинов за