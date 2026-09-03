Экс-нападающий «Милана» и «Ромы» Стефан Эль-Шаарави вернулся в «Дженоа»

Бывший нападающий «Милана», «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави в качестве свободного агента вернулся в «Дженоа», воспитанником которого является. Об этом сообщается на официальном сайте «россоблу».

«В «Дженоа» я впервые испытал радость профессионального футбола, впервые почувствовал эти эмоции. Возвращение к этой футболке — это своего рода завершение цикла. Возвращение домой наполняет меня и мою семью гордостью: «Дженоа» — часть нашей ДНК, и желание бороться за эти цвета и этих болельщиков — это движущая сила, которую я ощущаю очень сильно. Вперёд, «грифоны»!» — приводит слова Эль-Шаарави пресс-служба итальянского клуба.