Новый хавбек «Ман Сити» Фернандес: для меня работать с Мареской — одно удовольствие

Новый полузащитник «Манчестер Сити» Энцо Фернандес высоко отозвался о главном тренере команды Энцо Мареске.

«Честно говоря, Энцо Мареска — первоклассный тренер. Он работал со мной в предыдущем клубе. Это были невероятные моменты. Я многому у него научился. Он очень похож на латиноамериканцев, очень увлечён своим делом. Поэтому для меня работать с ним — одно удовольствие.

Также благодарен Мареске за то, что он сыграл очень важную роль в том, что я оказался здесь. Поэтому для меня огромная честь работать с ним и получать от этого удовольствие. Честно говоря, мы оба этого очень хотели. Знаю, что Энцо приложил большие усилия, поговорив с клубом, благодарен ему за это. Это были долгие несколько дней, но в конце концов я здесь, очень рад присоединиться к этому клубу», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «горожан».