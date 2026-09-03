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Скончался полузащитник сборной Югославии Иван Гудель в возрасте 65 лет

Скончался полузащитник сборной Югославии Иван Гудель в возрасте 65 лет
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Бывший полузащитник сборной Югославии Иван Гудель ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс‑служба Футбольного союза Сербии.

«Ушёл из жизни Иван Гудель. Великий футболист сборной Югославии. Человек, чьё имя и карьера оставили глубокий след в нашем футболе», — говорится в заявлении.

Всю свою карьеру полузащитник провёл в клубе «Хайдук» и вместе с ним завоевал Кубок Югославии в сезоне-1983/1984. За сборную он сыграл 33 матча и забил три мяча. Гудель выступал на чемпионате мира 1982 года и чемпионате Европы 1984 года.

Иван Гудель был опорным полузащитником, отличавшимся игровой гибкостью — его нередко сравнивали с легендарным немецким футболистом Францем Беккенбауэром.

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