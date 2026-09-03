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«Выиграть такой матч со счётом 4:1 на выезде непросто». Компани — об игре с «Оснабрюком»

«Выиграть такой матч со счётом 4:1 на выезде непросто». Компани — об игре с «Оснабрюком»
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче первого раунда Кубка Германии с «Оснабрюком» (4:1).

Кубок Германии . 1-й раунд
02 сентября 2026, среда. 21:45 МСК
Оснабрюк
Оснабрюк
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Майснер – 5'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Бишоф – 24'     1:3 Олисе – 73'     1:4 Кейн – 84'    

«Мы постоянно находили свободное пространство, и в итоге количество опасных моментов становилось всё больше. В первом тайме мы играли против компактной схемы соперника, а во второй половине игры они продолжали прессинговать, что давало нам возможности в атаке. В итоге — победа со счётом 4:1 на выезде в Кубке. Лучше и быть не могло против компактной, сильной в обороне команды, которая построила свой успех именно на этом. Выиграть такой матч со счётом 4:1 на выезде непросто. Это хорошо — и теперь мы двигаемся дальше.

Первый гол был невероятным. Конечно, мы понимаем, что здесь может быть сложно, а забить такой гол в первые 10 минут — это просто великолепно