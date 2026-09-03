Спортивный директор «Ромы» рассказал о срыве трансфера Луиса Энрике из «Зенита»

Спортивный директор «Ромы» Тони Д′Амико ответил на вопрос о возможном трансфере форварде Луиса Энрике из «Зенита».

— Я спрошу, из-за чего застопорились переговоры по Луису Энрике.

— К сожалению, возникли некоторые проблемы, которые помешали нам завершить сделку. Мы достигли соглашения и с игроком, и с клубом, но по техническим причинам не смогли оформить переход. Во время трансферного окна происходит много разных вещей, поэтому нужно быть готовыми переключиться на альтернативные варианты, — приводит слова Д′Амико официальный сайт «Ромы».

Ранее сообщалось, что «Зенит» ответил отказом на новое предложение «Ромы» по бразильскому вингеру Луису Энрике. Римляне сделали петербуржцам оффер на € 43 млн — € 38 млн фактической платы и € 5 млн в виде бонусов. Руководство «Зенита» отказалось отпускать бразильца за эти деньги.