Семак отреагировал на вопрос об уходе Мостового и подписании Головина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:0) ответил на вопрос журналистов о возможном уходе вингера команды Андрея Мостового и возможного подписания на его место полузащитника Александра Головина.

— Андрей Мостовой, как мы поняли, уходит, но из сообщений СМИ не поняли, приходит ли Александр Головин? Тоже много пишут об этом.

— Я думаю, здесь нужно ждать официальных комментариев, а слухи мы не комментируем абсолютно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Мостовому 28 лет. За «Зенит» он выступает с 2019-го. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня следующего года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего полузащитника, способного сыграть на флангах атаки, в € 3,5 млн.

Головину 30 лет. За монегасков хавбек выступает с 2018 года. Прежде 30-летний футболист играл за ЦСКА. Его контракт с клубом Лиги 1 рассчитан до лета 2029 года, а стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 18 млн.