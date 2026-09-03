ЦСКА согласовал личный контракт с Брайаном Родригесом

Московский ЦСКА согласовал личный контракт с вингером мексиканской «Америки» Брайаном Родригесом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время московский клуб планирует сделать предложение «Америке» по трансферу 26-летнего уругвайского игрока.

За «Америку» Родригес выступает с 2022-го. Действующий контракт футболиста с мексиканским клубом рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость крайнего нападающего в € 8 млн. Брайан также известен по выступлениям за «Лос-Анджелес» из МЛС, уругвайский «Пеньяроль» и испанская «Альмерия».