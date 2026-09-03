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Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль прилетел в Париж

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль прилетел в Париж
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал фотографии из Парижа (Франция). Вероятнее всего форвард устроил себе короткий отпуск в перерывах между матчами Ла Лиги.

31 августа «Барселона» разгромила «Райо Вальекано» со счётом 5:2. В следующем туре каталонский клуб встретится с «Валенсией». Матч состоится 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги сезона-2025/2026 по версии Ассоциации испанских футболистов.

Действующее соглашение вингера с клубом рассчитано до 30 июня 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 220 млн.

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