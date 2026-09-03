Зобнин объяснил, почему не намерен выступать за сборную России

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о вероятной приостановке выступлений за сборную России.

— Ты закрыл для себя дверь в сборную России?

— Я в «Спартаке» играю почти в каждом матче. А если ещё и в сборную буду вызываться… Тут нужно понимать свои возможности.

— Пауза на матчи сборной будет большая.

— Вот отдохну наконец! — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Зобнину 32 года. Он является выпускником академии московского «Динамо», где и дебютировал в РПЛ. За красно-белых полузащитник выступает с июля 2016 года. В составе национальной команды Роман дебютировал в 2015-м и играл до ноября 2021-го. Всего на его счету 41 матч и шесть результативных передач.