«Думаю, меня боятся». Александр Мостовой объяснил, почему не работает в футбольном клубе

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, почему на работает в футбольном клубе.

— Почему вы не работаете в футбольной команде?

— Москва отличается от всего остального. Здесь много людей, которые никогда не играли в футбол, но при этом находятся повсюду. Я нахожусь рядом со своей командой и счастлив. Смотри, я закончил карьеру в 2005 году, 20 лет назад, и мне всего пару раз звонили, чтобы спросить: «Хочешь попробовать поработать с нами?» И всё. Ни одна команда ни разу не позвонила и не спросила: «Алекс, хочешь быть у нас вторым, третьим или пятым тренером?» Ни разу. Но ладно, уже как есть. Все знают, кто такой Александр Мостовой. Думаю, многие меня боятся, — приводит слова Мостового Noticias de Gipuzkoa.

Ранее Мостовой работал тренером в медиафутбольной команде Fight Nights.