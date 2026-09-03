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Шалимов высказался о ситуации в группе А Кубка России, где лидирует «Спартак»

Шалимов высказался о ситуации в группе А Кубка России, где лидирует «Спартак»
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о ситуации в группе A Пути РПЛ Фонбет Кубка России после 3-го тура.

«Задача всех команд — не занять четвёртое место. Тогда ты заканчиваешь выступление и борешься за выживание в чемпионате. Таким командам лишний выезд, наверное, не нужен. В группе A шансы есть у всех», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров группового этапа Кубка России «Спартак» возглавляет группу А набрав семь очков. Далее располагаются «Рубин» и «Оренбург», набравшие по четыре очка. «Родина» заработала три балла и находится на последней четвёртой строчке, которая не гарантирует команде участия в плей-офф турнира.

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