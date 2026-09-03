«Качества, которые в ответственный момент бразилец не даст». Шнякин – о Ерохине и Зобнине

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике «Зенита» Александре Ерохине и полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине.

«Мини-пост восхищения Ерохиным и Зобниным. Оба держат себя в прекрасной форме. Один в 36 продолжает пахать в режиме палочки-выручалочки и кубкового бойца. Всегда даёт «Зениту» те качества, которые в ответственный момент ни один бразилец не даст, собран, забивает. Ну а Рома — это вообще… Один из лучших РПЛ-игроков прямо сейчас. Возвращение года!» — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

Зобнин в Кубке России забил гол в матче с «Родиной» (3:1), а Ерохин отличился голом и передачей в игре с «Динамо» Мх.