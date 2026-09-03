Зобнин: судя по разговору с Карпиным, пока я не буду вызываться в сборную России
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.
— Если будет наше возвращение, а ты будешь в такой же потрясающей форме, готов будешь вернуться?
— Судя по последнему разговору с Карпиным — пока наша сборная в таком положении, я не буду вызываться.
— Когда был этот разговор?
— Давно, — сказал Зобнин «Матч ТВ».
За сборную России Зобнин выступал с 2015 года. За это время он принял участие в 41 матче, в которых не отметился результативными действиями. На данный момент сборная России отстранена от участия в международных турнирах и проводит только товарищеские матчи.