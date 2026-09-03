Тренер «Спартака» Карседо объяснил ограниченное игровое время Сауся, упомянув Жедсона

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об ограниченном игровом времени полузащитника Владислава Сауся.

— Саусь получает мало игрового времени. Почему? И какой у вас расчёт на этого футболиста?

— Я рассчитываю на него, как и на всех в команде. Есть конкуренция. Жедсон и Денисов хорошо себя проявляют. Саусь — качественный футболист, работяга. Ему нужно пользоваться теми минутами, которые он получает.

— Удовлетворены ли вы игрой Жедсона в центре поля? Возможно, стоило использовать его там и против «Оренбурга»?

— Жедсон — универсальный игрок. Выбор его позиции на поле зависит от нужд команды, от конкретного соперника. В зависимости от этого он может сыграть и справа в защите, и в центре поля, и «десяткой», — приводит слова Карседо официальный сайт московского клуба.

В новом сезоне-2026/2027 Саусь провёл четыре матча во всех турнирах, лишь раз появившись в стартовом составе. Универсальный полузащитник не отметился результативными действиями.