Тренер «Спартака» назвал причину отличной формы Зобнина в новом сезоне

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об игре капитана красно-белых Романа Зобнина в сезоне-2026/2027.

— Что вы сделали с Зобниным, который проводит один из лучших периодов в своей карьере?

— Роман — наш капитан, настоящий пример для всех остальных во всех компонентах. Это настоящий спартаковец, один из наших лучших футболистов. И если он играет как 10 лет назад, то это в первую очередь его заслуга, — приводит слова Карседо официальный сайт московского клуба.

В новой кампании 32-летний Зобнин провёл девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отметился одной результативной передачей.