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«На антибиотиках». Карседо высказался о состоянии Барко, пропустившего 2 матча «Спартака»

«На антибиотиках». Карседо высказался о состоянии Барко, пропустившего 2 матча «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о состоянии здоровья атакующего полузащитника Эсекьеля Барко. Ранее сообщалось, что у аргентинца был выявлен бронхит.

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02 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 31'     1:1 Зобнин – 35'     2:1 Солари – 65'     3:1 Солари – 78'    

— А когда ждёте возвращения в строй Барко?
— Не могу однозначно ответить. Он на антибиотиках. Сделаем всё возможное, чтобы он восстановился к ближайшим матчам, — приводит слова Карседо официальный сайт московского клуба.

Ранее Барко пропустил встречу 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1), а также матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Родиной» (3:1). Всего в новой кампании 27-летний аргентинец провёл пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

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