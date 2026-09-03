«На антибиотиках». Карседо высказался о состоянии Барко, пропустившего 2 матча «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о состоянии здоровья атакующего полузащитника Эсекьеля Барко. Ранее сообщалось, что у аргентинца был выявлен бронхит.

— А когда ждёте возвращения в строй Барко?

— Не могу однозначно ответить. Он на антибиотиках. Сделаем всё возможное, чтобы он восстановился к ближайшим матчам, — приводит слова Карседо официальный сайт московского клуба.

Ранее Барко пропустил встречу 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1), а также матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Родиной» (3:1). Всего в новой кампании 27-летний аргентинец провёл пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился одной результативной передачей.