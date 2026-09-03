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Два клуба АПЛ хотели купить Головина у «Монако» в последние недели трансферного окна

Два клуба АПЛ хотели купить Головина у «Монако» в последние недели трансферного окна
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«Лидс» и «Астон Вилла» проявляли интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину этим летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что интерес к Головину также проявляет «Зенит».

За монегасков Головин выступает с 2018-го, он провёл 270 матчей за французскую команду, забил 40 голов и отдал 47 результативных передач. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился результативной передачей.

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