Два клуба АПЛ хотели купить Головина у «Монако» в последние недели трансферного окна

«Лидс» и «Астон Вилла» проявляли интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину этим летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что интерес к Головину также проявляет «Зенит».

За монегасков Головин выступает с 2018-го, он провёл 270 матчей за французскую команду, забил 40 голов и отдал 47 результативных передач. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился результативной передачей.