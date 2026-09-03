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Александр Соболев рассказал, как его семья отметила 1 сентября

Александр Соболев рассказал, как его семья отметила 1 сентября
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос журналистам о том, как в его семье проходит праздник день знаний 1 сентября.

— Было первое сентября, у вас растёт сын-школьник. Как этот праздник и день вообще проходит в вашей семье? Что он значит? Были ли вы вчера на линейке?
— На линейке, к сожалению, не был. Мы отметили праздник дома, съели тортик и начали готовиться к игре, — приводит слова Соболева официальный сайт клуба с берегов Невы.

В нынешнем сезоне во всех турнирах 29-летний Соболев принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи.

Сын нападающего «Зенита» Сергей занимается в академии петербургского клуба.

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